"Искренне радуюсь, что вернулся в Шахтер. Было очень приятно увидеть всех снова. Мне болит то, что происходит в Украине. Очень сильно волнуюсь за всех украинцев. Я вместе с вами. Надеюсь, скоро все наладится.

Шахтер получил мощное усиление на сборах – единственный легионер в распоряжении Йовичевича

Со всеми тепло поздоровался. Счастлив видеть и футболистов, и тренеров, и руководство. Только положительные эмоции.

Тренируюсь пока без мяча. Вскоре наберу форму. Я полностью восстановился. Могу бегать и бить по мячу. Не испытываю никаких проблем.

Познакомился с Игорем Йовичевичем, но знал о нем и раньше. Мы очень хорошо пообщались. Он отлично знает английский, проблем с коммуникацией не возникнет", – сказал Траоре в комментарии YouTube-каналу Шахтаря.

Напомним, буркиниец перешел в Шахтер летом 2021 года за 10 млн евро, но в конце сентября серьезно травмировался и не играл до конца сезона. Траоре успел забить 9 голов в 14 матчах. Интересно, что Лассина остался единственным легионером в расположении клуба – все остальные решили воспользоваться правилом ФИФА и покинули "горняков" на правах аренды.

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