В ночь на 22 сентября состоялись матчи очередного тура МЛС. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

МЛС, Западная конференция

Лос-Анджелес – Реал Солт-Лейк – 4:1

Голы: Буанга, 45+1, 73, 87 Сон, 45+3 – Вера, 14

Остин – Сиэтл Саудерс – 2:1

Голы: Рубио, 43, Узуни, 90+6 – Минунгу, 46

Лос-Анджелес Артема Смолякова разгромил Реал Солт-Лейк. Хин-Мин Сон снова отметился голом, а также сделал ассист и передасист. Но ни он, ни украинский защитник не стали главными героями матча, ведь хет-трик во встрече оформил Денис Буанга. Смоляков отыграл 70 минут, после чего его заменили.

Александр Сваток вместе с Остином также победил – пострадали игроки Сиэтл Саундерс (2:1). Украинец отыграл полный матч, а его команда вырвала победу над участником КЧМ-2025 уже в компенсированное время.

Таким образом Лос-Анджелес закрепился на четвертой строчке и приблизился к лидерам турнирной таблицы Западной конференции. Команда Смолякова отстает от Сан-Диего, идущего на первом месте, на 7 очков. Однако у Лос-Анджелеса есть игра в запасе.

Остин Сватка также в зоне плей-офф – на шестом месте.