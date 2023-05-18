Ассоциация игроков МЛС обнародовала зарплаты футболистов первенства, среди которых и Сергей Кривцов. Украинец получает скромные 555 500 долларов в год, а со всеми бонусами сумма вырастает до 614 500 долларов.

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Экс-защитник Шахтера зарабатывает довольно скромно, особенно по сравнению с самыми высокооплачиваемыми звездами. Возглавляет рейтинг Джердан Шакири, который в Чикаго Файр получает 8,2 млн долларов в год. В топ-10 оказался и еще один экс-"горняк" – Дуглас Коста (4,5 млн долларов).

Добавим, что Кривцов сыграл 10 матчей за Интер Майами после своего трансфера зимой этого года, записав в свой актив 1 гол.

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