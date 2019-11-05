МЛС назвала самого ценного игрока сезона – Ибрагимович занял второе место в опросе

Американская лига МЛС выбрала самого ценного игрока сезона 2019.

Престижную награду получил нападающий Лос-Анджелеса Карлос Вела. За мексиканца проголосовало 69% опрошенных, среди которых были болельщики, журналисты и игроки лиги, информирует официальный сайт МЛС.

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Экс-форвард Арсенала опередил нападающего Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича, который набрал 14% голосов, а также звездного венесуэльца Джозефа Мартинеса из Атланта Юнайтед.

Напомним, Карлос Вела и его Лос-Анджелес уступили в полуфинале серии плей-офф Сиэтлу – 1:3.

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