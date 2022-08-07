Звездные ветераны, в свое время зажигавшие в Европе, напоминают о себе и за океаном. Смотрите видео на "Футбол 24".

МЛС

Нэшвилл – Торонто – 3:4

Голы: Мухтар, 41, Банбери, 45+4, Циммерман, 84 – Осорио, 19, 44, Бернардески, 54 (пен), Инсинье, 77

Реал Солт Лейк – Лос-Анджелес – 1:4

Голы: Кордова, 12 – Аранго, 9, 60, Акоста, 17, Бейл, 87

Торонто на выезде перестрелял Нэшвилл. Голами отличились два чемпиона Европы – Бернардески и Инсинье, точный удар которого стал победным. Лоренцо в своем фирменном стиле проскочил мимо соперников и мощно пробил из-за пределов штрафной.

Бенефис Неймара и уникальный гол Месси в видеообзоре матча Клермон – ПСЖ – 0:5

Для бывшего капитана Наполи этот мяч стал первым в новом клубе, а его признали лучшим игроком встречи. Несмотря на победу, Торонто все равно занимает предпоследнее место Восточной конференции.

Лос-Анджелес без особого труда разобрался с Реалом Солт Лейк. Джорджо Кьеллини получил забавную желтую карточку. Чемпион Европы не рассчитал отскок мяча и не придумал ничего лучше, чем сыграть двумя руками в волейбольном стиле. Комедия.

Гарет Бейл вышел на замену и отличился забитым мячом после сольного прохода. Скорость 33-летнего вингера оставляет желать лучшего, но даже с таким Бейлом оборона хозяев не справилась. Это второй гол валлийца за Лос-Анджелес, который продолжает уверенно возглавлять Западную конференцию.