Украинский легионер Коламбуса Евгений Чеберко провел матч в составе своей команды в МЛС. Результат и отчет об игре – в этой новости "Футбол 24".

МЛС, регулярный чемпионат

Сиэтл Саундерс – Коламбус Крю – 1:1

Голы: Ротрок, 43 – Росси, 27

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В матче регулярного чемпионата МЛС Коламбус Евгения Чеберко встречался с Сиэтлом. Украинский защитник Коламбуса провел на поле весь матч.

Гости первыми открыли счет на 27-й минуте, игроки разыграли быструю атаку, которая завершилась точным ударом Диего Росси. Сиэтл смог отыграться еще в первом тайме Калани выиграл борьбу, прошелся с мячом и отдал хороший пас на Ротрока, нападающий с близкого расстояния пробил мимо голкипера.

Во втором тайме Сиэтл имел хороший момент выйти вперед, но голкипер отразил удар Ротрока, которого снова вывели на удар. На 92-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве – вторую желтую получил Калани. В итоге матч завершился вничью.