В дебютной игре 15-летний Итан Мбаппе отдал голевой пас, а также заработал предупреждение.

Опорный полузащитник Итан Мбаппе, младший брат форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, дебютировал за ПСЖ в Юношеской Лиге УЕФА. Во вторник, 25 октября, он появился на поле в стартовом составе в матче со сверстниками из Маккаби (Хайфа) и отыграл 84 минуты.

Мбаппе променял мечту на 630 миллионов – рассекречена схема выплат, которой ПСЖ соблазнил звездного француза

На 52-й минуте Итан Мбаппе отдал голевой пас на Исмаеля Гарби, а на 64-й минуте заработал предупреждение. Парижане выиграли эту встречу со счётом 3:1.

В 2017 году Итан Мбаппе вместе с братом перешёл в ПСЖ, где начал выступать за команду U-12. В 2021 году Итан подписал с клубом новый контракт на три года.

Мбаппе и Месси организовали легкую победу ПСЖ над аутсайдером – чемпион мира успел опозориться эпичным промахом