Домашний Евро стал прощальным для Томаса Мюллера. 34-летний форвард сам намекал на это в комментарии после поражения от Испании в четвертьфинале, а теперь информацию подтверждает Bild.

Кроос написал прощальное письмо после завершения своей профессиональной карьеры: "Итак, это все"

Мюллер дебютировал за национальную сборную Германии в марте 2010-го. С тех пор провел 131 матч (третье место в истории) и забил 45 голов (шестое). Вместе с Бундесманшафт выигрывал ЧМ-2014, брал "бронзу" ЧМ-2010 и дважды доходил до полуфиналов Евро (2012 и 2016).

Напомним, ранее сборная Германии потеряла Тони Крооса. Правда, хавбек вообще завершил карьеру, а Мюллер планирует как минимум отработать свой нынешний контракт с Баварией до 2025 года.

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