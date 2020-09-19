Гол в ворота Шальке из Гельзенкирхена в стартовом туре немецкой Бундеслиги стал особенным для нападающего мюнхенской Баварии Томаса Мюллера.

Форвард забил свой 200-й мяч в футболке "ротен", сообщает официальный твиттер Баварии.

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Мюллер отметился голом на 70-й минуте поединка против Шальке. Немец ударом в одно касание замкнул роскошную передачу Левандовски рабоной. Для достижения отметки 200 забитых мячей Мюллеру понадобилось 536 матчей за Баварию.

Напомним, что накануне "ротен" уничтожили Шальке в стартовом туре нового сезона чемпионата Германии. Кроме Мюллера забитыми мячами отметились Серж Гнабри (трижды), Леон Горецка, Роберт Левандовски, Лерой Сане и Джамал Мусиала.

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