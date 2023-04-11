Нападающий Баварии Томас Мюллер развлекает своих партнеров во время поездки в Англию, где его команда сыграет против Манчестер Сити.

Немецкий форвард известен своим чувством юмора. Он постоянно шутит над товарищами по команде. На этот раз досталось от Мюллера Сержу Гнабри, одетому в светлый тренч и очки. Внешний вид партнера напомнил немцу двух телевизионных персонажей.

"С собой в Манчестер мы взяли местного парня и Жоау. Гарри Поттер. Это смесь Гарри Поттера, Стива Уркеля (персонаж ситкома "Семейные дела") и голевой машины. Спасибо", – говорит Мюллер на видео.

Thomas Müller didn't have to do Serge Gnabry like that



(via @esmuellert_) pic.twitter.com/feAGcCKNn2 — ESPN FC (@ESPNFC) April 11, 2023

Напомним, Бавария сыграет на выезде против Манчестер Сити в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов 11 апреля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов