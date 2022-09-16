Мюллер высмеял Левандовски за измену эмблемы Баварии – видео встречи взглядов экс-партнеров
Томас Мюллер не уставал напоминать Роберту Левандовски, что он потерял после перехода из Баварии в Барселону.
Немец устроил очередную психологическую атаку на разминке перед очным матчем в Лиге чемпионов.
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Мюллер что-то закричал в сторону Левандовски и начал бить по эмблеме Баварии на своей груди – мол, смотри, что ты потерял. Новичок Барселоны сдержанно отреагировал на действия товарища, однако в игре откровенно потерялся. Поляк упустил кучу моментов и стал одним из антигероев поражения "кулес" (0:2).
Напомним, матч-реванш на поле Барселоны состоится 26 октября в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.
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