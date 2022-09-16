Томас Мюллер не уставал напоминать Роберту Левандовски, что он потерял после перехода из Баварии в Барселону.

Немец устроил очередную психологическую атаку на разминке перед очным матчем в Лиге чемпионов.

Бавария – Барселона: почему поплыл Левандовски, эксклюзив с рефери ФИФА, сенсационное пари

Мюллер что-то закричал в сторону Левандовски и начал бить по эмблеме Баварии на своей груди – мол, смотри, что ты потерял. Новичок Барселоны сдержанно отреагировал на действия товарища, однако в игре откровенно потерялся. Поляк упустил кучу моментов и стал одним из антигероев поражения "кулес" (0:2).

Muller burlándose de Lewandoski por llevar el escudo del Barca, que asco de tipo.... pic.twitter.com/SyaNcSVvY0 — Kun (@KUNFCB3) September 15, 2022

Напомним, матч-реванш на поле Барселоны состоится 26 октября в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

Бавария в непростой игре победила Барселону – Левандовски упустил топ-моменты, мюнхенцы забили дважды за четыре минуты