Один из лидеров Баварии Томас Мюллер имеет отличные отношения почти со всеми без исключения партнерами.

Недавно все игроки первой команды мюнхенцев приняли участие в традиционной фотосессии с пивом. Кроме эффектных фото были и веселые ситуации.

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В частности, опытный Мюллер показывал 19-летнему Мусиалу, как можно открыть бутылку пива, имея еще одну возле себя. С первого раза Джамалу не удалось это сделать, но Томас продемонстрировал мастер-класс. За действом рядом наблюдал Кингсли Коман.

Ближайший матч Баварии состоится сегодня, мюнхенцы будут противостоять Виктории Кельн в Кубке Германии. Далее по плану Унион в Бундеслиге и Интер в ЛЧ.

Томас Мюллер отдает голевые передачи на поле и за его пределами за мюнхенскую «Баварию». pic.twitter.com/LbIkksgsyi — DW Sports (@dw_sports) 30 августа 2022 г.