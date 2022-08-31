Мюллер устроил молодому одноклубнику мастер-класс по открыванию пива: видео дня
Один из лидеров Баварии Томас Мюллер имеет отличные отношения почти со всеми без исключения партнерами.
Недавно все игроки первой команды мюнхенцев приняли участие в традиционной фотосессии с пивом. Кроме эффектных фото были и веселые ситуации.
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В частности, опытный Мюллер показывал 19-летнему Мусиалу, как можно открыть бутылку пива, имея еще одну возле себя. С первого раза Джамалу не удалось это сделать, но Томас продемонстрировал мастер-класс. За действом рядом наблюдал Кингсли Коман.
Ближайший матч Баварии состоится сегодня, мюнхенцы будут противостоять Виктории Кельн в Кубке Германии. Далее по плану Унион в Бундеслиге и Интер в ЛЧ.
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