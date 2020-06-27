toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ШАХТЕР - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ ТРАНСФЕРЫ

Мюллер установил рекорд Бундеслиги по количеству голевых передач в сезоне

18:16 - Читати українською
Мюллер установил рекорд Бундеслиги по количеству голевых передач в сезоне
Томас Мюллер в матче против Вольфсбурга / ФК Бавария

Ветеран мюнхенцев вошел в историю немецкого футбола как автор наибольшего количества ассистов в рамках одного сезона.

72’ Джошуа Гильявоги
 
Кингсли Коман 4’
Микаэль Кюизонс 37’
Роберт Левандовски 72’
Томас Мюллер 79’
4’ Кингсли Коман
37’ Микаэль Кюизонс
72’ Джошуа Гильявоги
72’ Роберт Левандовски
79’ Томас Мюллер

Уже на 4-й минуте матча Вольфсбург – Бавария Томас Мюллер отдал голевой пас на Кингсли Комана. Этот уже 21-й ассист для 30-летнего немца в текущем сезоне Бундеслиги.

Данный показатель является лучшим в истории элитного дивизиона Германии. Еще ни один футболист не сумел отдать столько ассистов в течение одного чемпионата, информирует Opta.

К слову, это последний тур в текущем чемпионате Германии. Бавария гарантировала себе чемпионский титул досрочно. Что касается Томаса Мюллера, то недавно ветеран Баварии продлил контракт с клубом до 2023 года.

Мюллер троллит журналистов, принимает роды и смешит даже соперников: Бавария сохранила самого веселого игрока мира

blog_ava
Роковая ошибка Шахова и полезный Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Лечче – 4:0
01:30
2875
Теги
Главное Германия Бавария Бавария Рекорды Вольфсбург - Бавария Томас Томас Мюллер Бундеслига
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
мин
Шахтер
19:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук