Мюллер установил рекорд Бундеслиги по количеству голевых передач в сезоне

Ветеран мюнхенцев вошел в историю немецкого футбола как автор наибольшего количества ассистов в рамках одного сезона.

Уже на 4-й минуте матча Вольфсбург – Бавария Томас Мюллер отдал голевой пас на Кингсли Комана. Этот уже 21-й ассист для 30-летнего немца в текущем сезоне Бундеслиги.

Данный показатель является лучшим в истории элитного дивизиона Германии. Еще ни один футболист не сумел отдать столько ассистов в течение одного чемпионата, информирует Opta.

К слову, это последний тур в текущем чемпионате Германии. Бавария гарантировала себе чемпионский титул досрочно. Что касается Томаса Мюллера, то недавно ветеран Баварии продлил контракт с клубом до 2023 года.

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