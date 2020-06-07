Мюллер стал рекордсменом Бундеслиги по количеству ассистов – он обошел Форсберга и де Брюйне

Поединок 30-го тура немецкого первенства против леверкузенского Байера (4:2) стал особенным для нападающего мюнхенской Баварии Томаса Мюллера.

Форвард сделал 2 результативные передачи и обновил рекорд чемпионата Германии по количеству ассистов за сезон, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Байер – Бавария – 2:4 – видео голов и обзор матча

После 30-ти туров в активе Мюллера уже 20 голевых пасов на одноклубников. Такой показатель позволил 30-летнему немцу обойти в списке рекордсменов хавбека РБ Лейпциг Эмиля Форсберга и бывшего полузащитника Вольфсбурга Кевина де Брюйне. Оба в свое время оформили по 19 ассистов за сезон. Соответствующая статистика ведется, начиная с сезона 1992/93.

К слову, в нынешнем сезоне Томас Мюллер провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 23 результативные передачи.

Байер – Бавария: неприметный герой Мюнхена, печаль без Хаверца, рекорды и предпоследний шаг к чемпионству