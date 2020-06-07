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Мюллер стал рекордсменом Бундеслиги по количеству ассистов – он обошел Форсберга и де Брюйне

12:14 5 Читати українською
Мюллер стал рекордсменом Бундеслиги по количеству ассистов – он обошел Форсберга и де Брюйне
Мюллер и Левандовски / Getty Images

Поединок 30-го тура немецкого первенства против леверкузенского Байера (4:2) стал особенным для нападающего мюнхенской Баварии Томаса Мюллера.

10’ Лукас Аларио
89’ Флориан Вирц
 
Кингсли Коман 27’
Леон Горецка 42’
Серж Гнабри 45’
Роберт Левандовски 66’
10’ Лукас Аларио
27’ Кингсли Коман
42’ Леон Горецка
45’ Серж Гнабри
66’ Роберт Левандовски
89’ Флориан Вирц

Форвард сделал 2 результативные передачи и обновил рекорд чемпионата Германии по количеству ассистов за сезон, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

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После 30-ти туров в активе Мюллера уже 20 голевых пасов на одноклубников. Такой показатель позволил 30-летнему немцу обойти в списке рекордсменов хавбека РБ Лейпциг Эмиля Форсберга и бывшего полузащитника Вольфсбурга Кевина де Брюйне. Оба в свое время оформили по 19 ассистов за сезон. Соответствующая статистика ведется, начиная с сезона 1992/93.

К слову, в нынешнем сезоне Томас Мюллер провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 23 результативные передачи.

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Эмиль Форсберг Эмиль Форсберг Бавария Бавария Германия Бундеслига Рекорды Байер - Бавария Томас Мюллер Томас Мюллер Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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