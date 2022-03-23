"Однажды я сказал себе, что хочу играть в футбол на самом высоком уровне до 2025 года. Это чувство у меня до сих пор. Мой нынешний контракт действует до 2023-го, поэтому уже можно думать о будущем.

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По сути, клуб и игроки всегда в какой-то мере обмениваются информацией о возможности новых контрактов. Но я не хочу слишком много говорить об этом, не хочу отвлекаться от выступлений на поле.

Контракты Нойера, Левандовски и Гнабри, тоже действующие до 2023 года? Все эти футболисты достаточно опытные, чтобы справиться даже с такой ситуацией. Но я уверен, что Бавария и они уважают желание друг друга", – цитирует Мюллера BuliNews .

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