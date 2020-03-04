Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового – видео позора звезды Баварии

Форвард мюнхенской Баварии "отличился" смешной подачей со стандарта.

Нападающий Баварии Томас Мюллер во время матча 1/4 финала Кубка Германии против Шальке рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового. Спеша как можно скорее отдать пас на ближнюю штангу, он не смог четко попасть по мячу и круглый выкатился за пределы поля.

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От отчаяния 30-летний футболист даже завалился на газон. Фанаты Шальке встретили ошибку игрока Баварии одобрительными возгласами и смехом.

"У Мюллера много талантов, но угловые не входят в их число", – пошутили над футболистом на официальной странице Кубка Германии в социальной сети Твиттер.

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