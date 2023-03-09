"Против Месси у нас всегда все получается очень хорошо и с точки зрения результата, и на всех остальных уровнях. На клубном уровне нашей проблемой был Криштиану Роналду времен Реала.

Провал Месси и Ко в видеообзоре матча Бавария – ПСЖ – 2:0

Но я с огромным уважением отношусь к Месси за то, как он выступил на чемпионате мира. Индивидуальное выступление Месси на ЧМ было невероятным. Он тащил на себе команду.

Играть в таком клубе, как ПСЖ, нелегко. В такой команде очень сложно создать хороший баланс. Индивидуальности помогают выигрывать множество матчей", – сказал Мюллер в послематчевом комментарии.

Напомним, Бавария дважды победила ПСЖ (1:0 и 2:0) и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Лионель Месси не сумел записать на свой счет ни одного результативного действия в последних четырех матчах против мюнхенцев – последний раз он забивал "Ротен" в мае 2015 года.

Бавария еще раз одолела ПСЖ и вышла в 1/4 Лиги чемпионов – Месси закрыли мускулами, фактор Мбаппе не сыграл