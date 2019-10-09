Мюллер прокомментировал желание покинуть Баварию

Нападающий Баварии Томас Мюллер недоволен своим статусом в клубе и готов сменить команду.

"Доволен ли я тем, что сыграл лишь 67 минут в этом сезоне? Конечно, нет. Мне всего 30 лет, я в хорошей форме хочу успеха – как для клуба, так и для себя лично. Я твердо убежден, что могу помочь команде на поле с учетом моих навыков.

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Конечно, новые трансферы усилили конкуренцию на моей позиции, но проблема не в этом. Тренер принимает трудные решения перед каждой игрой.

В последних пяти матчах была заметна тенденция, которая меня не радует. Если тренерский штаб видит меня только в роли запасного, мне нужно обдумать это. Я очень амбициозный для этого. Я не сдамся и продолжу отдавать все силы на тренировках и играх. Больше мне нечего сказать", – рассказал Мюллер в комментарии Kicker.

Напомним, Мюллер защищает цвета Баварии с 2007 года. В текущем сезоне он часто начинает матчи со скамейки запасных и смог отличиться лишь одним голом – во встрече первого тура Лиги чемпионов против Црвены Звезды.

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