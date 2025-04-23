Томас Мюллер проигнорировал предложение продолжить карьеру во Флоренции, информирует журналист Bild Кристиан Фальк. Ранее итальянский клуб обращался к агенту Мюллера с вопросом, не желает ли Томас завершить свою карьеру в Серии А. Однако агент игрока промолчал.

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Сообщается, что Томас хочет сначала выслушать все имеющиеся предложения, а затем выбрать место продолжения карьеры. По информации Фалька, Томас Мюллер не заинтересован в сотрудничестве с "фиалками".

Напомним, что Фиорентина является финалистом Лиги конференций. В прошлом сезоне она уступила в финале еврокубка Олимпиакосу.

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