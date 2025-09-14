Ванкувер Уайткэпс разбил Филадельфию Юнион (7:0) в МЛС. Результат и видеообзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

МЛС

Ванкувер Уайткэпс – Филадельфия Юнион – 7:0

Голы: Лаборда, 18, Сабби, 24, 61, Мюллер, 29 (пен), 45+1 (пен), 88, Эллоуми, 80

Томасу Мюллеру 13 сентября исполнилось 36 лет. В этот день его Ванкувер Уайткэпс разгромил Филадельфию Юнион. Немецкий форвард принял непосредственное участие в победе, оформив хет-трик. Дважды Томас забивал с пенальти.

Мюллер присоединился к Ванкуверу летом 2025 года. В трех матчах за канадский клуб он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.