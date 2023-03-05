Мюллер предупреждает партнеров – игрок Баварии призвал опасаться Мбаппе
Нападающий мюнхенцев Томас Мюллер выразил опасения по поводу форварда ПСЖ.
Бавария готовится к ответному матчу против ПСЖ, который состоится в среду, 8 марта. Мюллер призвал своих товарищей не забывать о качествах Килиана Мбаппе.
Бавария одолела Штутгарт и обошла Боруссию Д на вершине Бундеслиги, Унион потерял очки с Кельном.
"Когда у ПСЖ на поле появился Мбаппе, мы вели со счетом 1:0. Он сразу же продемонстрировал свои качества. Но мы не должны забываться и должны видеть его лучше, чем он был в первом матче".
Конечно, такой игрок, как он всегда может завершить момент. Это абсолютная опасность, несомненно. Сейчас он, пожалуй, самый лучший бомбардир в мире. Лилль и Марсель, против которых Мбаппе только что сделал два дубля, не скажут обратного", – цитирует Мюллера RMC Sport.
Напомним, что первая встреча между Баварией и ПСЖ закончилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Кингли Коман.
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