Бавария готовится к ответному матчу против ПСЖ, который состоится в среду, 8 марта. Мюллер призвал своих товарищей не забывать о качествах Килиана Мбаппе.

Бавария одолела Штутгарт и обошла Боруссию Д на вершине Бундеслиги, Унион потерял очки с Кельном.

"Когда у ПСЖ на поле появился Мбаппе, мы вели со счетом 1:0. Он сразу же продемонстрировал свои качества. Но мы не должны забываться и должны видеть его лучше, чем он был в первом матче".

Конечно, такой игрок, как он всегда может завершить момент. Это абсолютная опасность, несомненно. Сейчас он, пожалуй, самый лучший бомбардир в мире. Лилль и Марсель, против которых Мбаппе только что сделал два дубля, не скажут обратного", – цитирует Мюллера RMC Sport.

Напомним, что первая встреча между Баварией и ПСЖ закончилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Кингли Коман.

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