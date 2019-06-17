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Мюллер получил невероятное предложение из Китая, – Kicker

18:10 112 Читати українською
Мюллер получил невероятное предложение из Китая, – Kicker
Томас Мюллер / Reuters

Нападающий Баварии Томас Мюллер получил неожиданный вариант продолжения карьеры.

Томас Мюллер получил предложение от клуба из китайской Суперлиги, сообщает Kicker.

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Как отмечает источник, неназванная команда предложила 29-летнему немецкому форварду зарплату в размере 25 млн евро в год. Утверждается, что сам игрок еще не принял решения относительно своего будущего.

Напомним, Мюллер защищает цвета мюнхенцев с 2007 года. В сезоне 2018/19 нападающий провел на поле 32 поединка в рамках Бундеслиги, забив 6 голов и отдав 9 результативных передач.

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