Гол в ворота мадридского Атлетико в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов стал особенным для нападающего мюнхенской Баварии Томаса Мюллера.

Форвард реализовал одиннадцатиметровый и забил свой 47-й мяч в рамках ЛЧ, сообщает официальный твиттер клуба.

Боевая ничья в видеообзоре матча Бавария – Атлетико – 1:1

Мюллер по количеству голов обошел бывшего нападающего Ювентуса и Милана Филиппо Индзаги (46 мячей). Новый ориентир для опытного немца – Андрей Шевченко и Златан Ибрагимович (по 48). Рекордсмен турнира – Криштиану Роналду (131 гол).

К слову, в нынешнем сезоне Томас Мюллер провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач.

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