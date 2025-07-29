Мюллер согласовал условия личного контракта с канадским Ванкувер Уайткэпс. Как информирует журналист Bild Том Богерт, немецкий нападающий подпишет двухлетний контракт. Буквально вчера, 28 июля, он сказал этому клубу "да".

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После 25 лет в Баварии, с которой он выиграл чемпионство 13 раз, Мюллер так и не получил нового контракта. Недавно в СМИ упоминались названия таких клубов, как Лос-Анджелес и Цинциннати. Однако, как видим, Томас уедет не в США, а в Канаду.

Ванкувер Уайткэпс завершил прошлый сезон на втором месте Западной конференции.

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