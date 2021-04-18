"Он нам ничего не объяснял. За эти невероятно интенсивные полтора года он потратил много энергии.

Флик сообщил об уходе из Баварии

Тренер Баварии должен быть толстокожим, поскольку от него всегда многого требуют, ему нужно всегда быть во главе команды. Это время было очень напряженным. Он не объяснил нам свое решение, но и не был обязан", – цитирует Мюллера kicker.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик объявил о желании уйти из Баварии по окончании сезона после победы над Вольфсбургом (3:2) в субботу. Он возглавил мюнхенцев в ноябре 2019-го и уже завоевал с "ротен" 6 трофеев. Фамилию специалиста связывают с работой в сборной Германии.

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