"Насчет меня было много спекуляций, я хотел бы внести ясность. Даже спустя столько лет, независимо от того, сколько минут я играю, мне все еще очень весело быть на поле с ребятами и бороться за титулы вместе за наши цвета. Я легко мог представить эту роль и в следующем году.

Бавария выгоняет легенду после 25 лет в клубе

Однако клуб принял сознательное решение не подписывать со мной новый контракт на следующий сезон. Даже если это не соответствовало моим личным желаниям, важно, чтобы клуб придерживался своих убеждений. Я уважаю этот шаг, к которому в клубе отнеслись нелегко.

Публичные повороты в последние несколько недель и месяцев мне не нравились. Однако здесь, по моему мнению, то же, что и в моей футбольной игре: она не всегда характеризовалась совершенством, а скорее положительным, перспективным подходом к следующему действию. После неудачного паса важно вернуть мяч сплоченными действиями команды.

Я благодарю всех, кто принимал участие в моей долгой работе в Баварии, чувствую глубокую радость от того, что 25 невероятно интенсивных лет играл за клуб, который люблю. Из-за стольких замечательных моментов вместе я навсегда буду связан с Баварией.

Сейчас мы полностью сосредоточены на наших спортивных целях на сезон. Для меня было бы мечтой вернуть чемпионский трофей домой и выйти в долгожданный домашний финал Лиги чемпионов в конце мая. Я все отдам для этого. Спасибо за все, что было, и за все, что еще будет. Всегда вперед, Бавария", – написал Мюллер в своем Instagram.

Напомним, что контракт Томаса с Баварией завершится 30 июня 2025 года. Он станет свободным агентом. В целом же Мюллер находится в структуре клуба с 2000 года, а в основной команде – с 2009-го, за которую провел 743 матча, в которых отметился 247 голами и 273 ассистами.

Бавария одержала скандальную победу над Аугсбургом, но осталась без лидера перед четвертьфиналом ЛЧ