Ванкувер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Томасом Мюллером. Немец подписал полугодовой контракт с возможностью его продления еще на год.

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Сообщается, что Ванкувер приобрел у Цинциннати приоритет за право подписать Томаса в размере 200 тысяч долларов на 2025 год и 100 тысяч долларов на 2026 год.

Ванкувер Уайткэпс проводит рекордный сезон, лидируя в Западной конференции МЛС по среднему количеству очков за игру. Уайткэпс проведут шесть из девяти последних матчей регулярного сезона на домашнем стадионе Би-Си Плейс.

"Я с нетерпением жду приезда в Ванкувер, чтобы помочь этой команде выиграть чемпионат. Я много слышал о городе, но прежде всего я еду побеждать. У меня состоялись замечательные беседы с Акселем Шустером и Йеспером Сьоренсеном, и теперь я с нетерпением жду возможности сыграть перед болельщиками и увидеть, как все они придут на стадион Би-Си Плейс по мере приближения плей-офф", – отметил Мюллер.

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