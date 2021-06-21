Томас Мюллер не может тренироваться из-за травмы колена, информирует журналист Кристиан Фальк.

Сборная Франции потеряла Дембеле до конца Евро-2020 – тревожный сигнал получила и Барселона

Форвард Баварии точно пропустит встречу с венграми (23 июня) в последнем туре группы, а также рискует не сыграть в 1/8 финала Евро. На этом проблемы Йоахима Лева не заканчиваются. Из-за повреждений сегодня тренировку также пропустили Хуммельс (колено), Гюндоган (голень) и Клостерманн (мышцы).

Добавим, что в первых двух турах сборная Германии уступила Франции (0:1) и одолела Португалию (4:2).

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