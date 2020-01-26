Мюллер назвал главную причину, которая помогла Баварии разгромить Шальке

Форвард мюнхенской Баварии Томас Мюллер поделился впечатлениями после разгрома, учинённого его командой Шальке (5:0).

"Узнав о поражении РБ Лейпциг, мы, наверное, стали еще более нацеленными на победу. Выложились не только на 100%, но и немного больше. Хотели сыграть, как в матче с дортмундской Боруссией и не позволить игрокам Шальке расслабиться.

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Мы очень довольны игрой. Как команда, действуем очень хорошо. Конечно, предпочел бы, чтобы догоняли нас, но сейчас мы должны смириться с ролью догоняющих", – цитирует Мюллера официальный сайт Баварии.

Напомним, в матче 19-го тура Бундеслиги мюнхенцы на своем поле уничтожили гельзенкирхенский Шальке 5:0. Второй гол, уже в добавленное к первому тайму время, забил Томас Мюллер. Бавария, набрав 39 очков, поднялась на второе место турнирной таблицы и лишь на одно очко отстает от лидера первенства РБ Лейпциг, который вчера неожиданно уступил Айнтрахту.

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