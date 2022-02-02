"Я хочу играть в футбол на самом высоком уровне до 2025 года. Сейчас у меня все замечательно со спортом, и я получаю много удовольствия на поле. Поэтому я пока не думаю о завершении карьеры.

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Отношусь ко всему очень спокойно и в то же время с уверенностью в себе. Пока никто не обращался ко мне из клуба по поводу нового контракта, поэтому посмотрим, что готовит будущее", – цитирует Мюллера SportBuzzer со ссылкой на Sport Bild.

Кстати, Томас Мюллер выступает за основную команду Баварии с 2007 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги форвард сборной Германии принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив 6 голов и сделал 16 результативных передач.

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