Во втором раунде Кубка Германии Бавария сенсационно уступила второлиговому Хольштайну и выбыла из дальнейшего розыгрыша турнира. О шоке футболистов "Ротэн" от итогового результата может свидетельствовать ситуация, которая произошла с форвардом мюнхенцев Томасом Мюллером во время послематчевого интервью.

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Мюллеру показалось, что журналистка улыбается, спрашивая о настроении в раздевалке Баварии. "Вы здесь смеетесь!" – наехал Томас на репортершу. "Я не смеюсь. Я прекрасно все понимаю", – отбивалась журналистка. "Конечно, вы смеялись!" – не унимался Мюллер. В конце концов, конфликт был исчерпан и интервью продолжилось в спокойном тоне.

Впоследствии Томас в Instagram написал: "Мы оба могли поступить лучше – без обид".

Напомним, в матче 2-го раунда Кубка Германии мюнхенцы пропустили на последней минуте второго тайма основного времени и позволили Хольштайну перевести игру в овертайм. В серии пенальти сильнее оказались представители второй Бундеслиги (6:5) – решающим выстрелом Баварию подвел испанский полузащитник Марк Рока.

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