"Я не знаю, что будет дальше. Но если это был мой последний матч, то хотел бы сказать несколько слов болельщикам сборной Германии: это было огромное удовольствие. Дорогие друзья, спасибо.

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Я пытался оставлять свое сердце на поле в каждом матче. Иногда это были слезы радости, иногда – разочарования, но я всегда играл с любовью, можете быть уверены. Теперь я должен подумать обо всем остальном. Большое спасибо", – сказал Мюллер в эфире ARD.

Следовательно, матч против Коста-Рики (4:2) может стать последним для 33-летней звезды Баварии за национальную команду. В общей сложности Мюллер сыграл за Германию 121 матч, в которых забил 44 мяча, и становился чемпионом мира в 2014 году.

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