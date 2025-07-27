Мюллер намекнул, где продолжит карьеру – инсайдер не оставил интриги (ВИДЕО)
07:30 - Читати українською
Томас Мюллер записал видеообращение, в котором попрощался с фанатами Баварии.
"Это было замечательно. Дальше – за океан", – сказал Мюллер, цитируя культовый сериал Хельмута Дитля "Мюнхенские истории". Окончательное решение может быть объявлено в понедельник.
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Недавно в СМИ упоминались названия таких клубов, как Лос-Анджелес и Цинциннати. Инсайдер Флориан Плеттенберг однозначен: Томас имел в виду МЛС. Таким образом, Сидней из австралийской А-лиги не сможет участвовать в этой гонке претендентов.
После 25 лет в Баварии, с которой он выиграл трофей 13 раз, Мюллер так и не получил нового контракта.
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