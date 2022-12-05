После неудачи на ЧМ-2022 в сборной Германии произойдут серьёзные кадровые изменения.

Полузащитники сборной Германии Илкай Гюндоган и Томас Мюллер рассматривают вариант с объявлением о завершении международной карьеры. Как информирует Kicker, оба игрока, скорее всего, так и поступят.

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Тем самым футболисты Баварии и Манчестер Сити повторят решение полузащитника Реала Тони Крооса, который решил прекратить выступления за сборную после предыдущего ЧМ-2018.

Сообщается, что Мануэль Нойер также больше не является бесспорным первым номером.

Напомним, на ЧМ-2022 в Катаре "манншафт" не смогла выйти из группы.

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