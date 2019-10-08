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Мюллер готов покинуть Баварию

15:38 142 Читати українською
Мюллер готов покинуть Баварию
Томас Мюллер / Getty Images

Нападающий Баварии Томас Мюллер не в восторге от своего текущего положения в составе команды Нико Ковача.

Звездный форвард чемпионов Германии рассматривает варианты со сменой клубной прописки, информирует Bild.

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Мюллер пожаловался своим партнерам, что получает слишком малое количество игрового времени от Нико Ковача. Если хорватский тренер не пересмотрит свою позицию, то 30-летний форвард мюнхенцев серьезно будет рассматривать предложения от других клубов. К слову, экс-нападающий сборной Германии летом получал заманчивые приглашения из Китая, но решил отказаться от переезда в Поднебесную.

Напомним, Мюллер защищает цвета Баварии с 2007 года. В текущем сезоне он часто начинает матчи со скамейки запасных и смог отличиться лишь одним голом – во встрече первого тура Лиги чемпионов против Црвены Звезды.

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Трансферы Томас Мюллер Томас Мюллер Бавария Бавария Германия
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