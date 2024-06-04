Мюллер: Германия точно заслужила гол в ворота Украины, но бывают плохие дни
Хавбек сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал ничью со сборной Украины (0:0) в контрольном матче.
"Мы мощно начали второй тайм. После замен продолжили создавать моменты. Макси Байер был так близок, но попал в каркас.
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В этот вечер нам немножко не повезло. Мы точно заслужили гол в ворота Украины, но бывают плохие дни.
Никто не любит отпускать матчи, но думаю, что мы справились хорошо", – отметил после финального свистка Мюллер.
Германия расписала нулевую ничью с Украиной в рамках подготовки к домашнему Евро-2024. Мюллер вышел на поле во втором тайме, заменив Хаверца, и полезными действиями не запомнился.
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