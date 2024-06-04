"Мы мощно начали второй тайм. После замен продолжили создавать моменты. Макси Байер был так близок, но попал в каркас.

Германия – Украина – видеообзор матча

В этот вечер нам немножко не повезло. Мы точно заслужили гол в ворота Украины, но бывают плохие дни.

Никто не любит отпускать матчи, но думаю, что мы справились хорошо", – отметил после финального свистка Мюллер.

Германия расписала нулевую ничью с Украиной в рамках подготовки к домашнему Евро-2024. Мюллер вышел на поле во втором тайме, заменив Хаверца, и полезными действиями не запомнился.

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