МЛС.

Ванкувер Уайткэпс – Динамо Хьюстон – 1:1

Голы: Уайт, 6, (пен.) – Артур, 90+1

Удаления: Рейнс, 90+7 (Динамо Хьюстон)

Матч Ванкувера и Динамо Хьюстон стал знаменательным, ведь именно в нем дебютировал Томас Мюллер, который вышел на поле на 61-й минуте. Счет на этот момент был 1:0 в пользу Уайткэпс – Брайан Уайт реализовал пенальти уже на 6-й минуте.

Украинец получил похвалу от экс-звезды АПЛ – они играют в одной команде

Мюллер же забил уже через 2 минуты после появления на поле. После передачи с фланга Уайт отбросил назад, еще одна скидка на Мюллера, и немец точным ударом из пределов штрафной поразил нижний угол ворот. Однако, в момент паса на Уайта у нападающего заметили небольшой офсайд, который испортил дебют легенды Баварии.

Еще больше его испортил гол Артура на 90+1 минуте – Динамо Хьюстон сумело спастись от поражения, хотя завершили в меньшинстве из-за удаления Рейнса.

