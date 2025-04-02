Агенты Мюллера обратились к спортивному директору Барселоны Деку с предложением подписать своего клиента в статусе свободного агента. Об этом информирует El Gol Digital. Контракт немца с Баварией завершается летом, и, судя по всему, мюнхенский клуб не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.

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Сообщается, что Деку уже давно искал форварда, который смог бы чередоваться с Робертом Левандовски и обеспечивать универсальность. Мюллер подпадает под эти критерии и соответствует этому профилю.

Согласно источнику, наставник Барселоны Ханси Флик лично заинтересовался этим вариантом усиления состава. Ожидается, что он поспособствует этому трансферу.

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