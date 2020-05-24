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Мюллер – о главном матче сезона: Надеюсь покинуть стадион Боруссии с улыбкой

13:37 31 Читати українською
Мюллер – о главном матче сезона: Надеюсь покинуть стадион Боруссии с улыбкой
Мюллер и Ройс

Лидер Баварии Томас Мюллер поделился своими ожиданиями от Der Klassiker, где может решиться судьба серебряной салатницы.

 

"Дортмунд показал класс победой над Вольфсбургом, мы хотели взять с них пример в матче с Айнтрахтом. Агрессивно выглядели уже с первых минут. Мне нравится, насколько интенсивно мы играем. Не все было идеально, но в целом можем занести поединок себе в актив.

Сейчас определяющая неделя для Баварии. Мы решительно настроены одержать 3 победы и сделать гигантский шаг вперед. Хотим в Der Klassiker сохранить свои ворота сухими, но это будет трудно, потому что у Боруссии прекрасная группа атаки.

Надеюсь, мы покажем свои козыри и покинем стадион Дортмунда с улыбкой на устах. Но будет трудно – никаких сомнений", – цитирует Мюллера издание Sport Bild.

Бавария встретится с Боруссией Д во вторник в рамках центрального матча 28 тура Бундеслиги. Мюнхенцы имеют 4-очковый гандикап перед конкурентом на вершине турнирной таблицы. Выездная победа "ротэн" фактически завершит чемпионскую гонку.

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Германия Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд - Бавария Томас Мюллер Томас Мюллер
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