Эрик Тен Хаг приглашает в свой штаб звездного земляка – Рууда ван Нистелроя, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство МЮ вело переговоры со звездным тренером – Тен Хаг знал об "измене"

Именитый экс-форвард год находится в отпуске, а до того провел сезон 2022/23 во главе ПСВ. Ван Нистелрой успел выиграть с "фермерами" Суперкубок и Кубок Нидерландов, но досрочно разорвал свой контракт. Работа ассистентом в МЮ – не единственное предложение на столе 47-летнего специалиста. Бернли зовет его главным после вылета в Чемпионшип и ухода Венсана Компани.

Напомним, что ван Нистелрой имел славные 5 лет игровой карьеры на Олд Траффорд (2001-2006). Голландец сыграл в футболке "дьяволов" 219 матчей, оформив 150 голов и 30 ассистов.

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