Санчо запрещают пользоваться удобствами на клубной базе, сообщает The Athletic. Он вынужден парковать автомобиль возле академии и переодеваться там. Более того, вингер должен замыкаться, чтобы не контактировать с молодежью.

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Джейдону также запрещено посещать столовую первой команды. Футболисту приносят еду в ланч-боксах через дорогу от базы. Это следствие конфликта с Эриком Тен Хагом, отстранившим англичанина от общей группы.

Главный тренер считает, что Санчо ненадлежащим образом относится к тренировкам и плохо влияет на партнеров. Джейдон называет это клеветой и отказывается просить прощения у наставника.