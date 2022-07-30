Товарищеский матч

Манчестер Юнайтед – Атлетико – 0:1

Гол: Фелиш, 86

Удаление: Фред, 90+1 (МЮ)

Подопечные Симеоне с первых минут затащили соперника в привычный футбол – мало моментов, зато много фолов, симуляций и стычек. Точка кипения наступила на 39-й минуте, когда Мактоминай локтем грубо въехал в лицо Облака. Команды сбились в хаотическую кучу у ворот, поэтому рефери пришлось приложить усилия, чтобы избежать драки.

collar up McTominay is a different breed pic.twitter.com/JxMGPyN3jq — patrick (@PK_MUTD) July 30, 2022

После перерыва картина игры не изменилась. Атлетико спокойно сидел в обороне и дождался своего момента. Жоау Фелиша никто не встретил на подступах к штрафной, и португалец бильярдным низовым ударом не оставил шансов Де Хеа.

На последних минутах нервы не выдержали у Фреда. Экс-звезда Шахтера в центре поля дважды грубо ударил по ногам Морату. Рефери снова пришлось успокаивать соперников, а Фред ушел отдыхать немного раньше других.

Para nada amistoso



Patadón y pisotón de Fred, quien se fue expulsado, a Morata pic.twitter.com/j8JdnWaTG0 — En el VAR (@EnElVar) July 30, 2022

Три уверенных победы Тен Хага на старте перешли в неприятную серию. МЮ упустил 2 гола преимущества над Астон Виллой в прошлом спарринге, а теперь вынужден терпеть первое поражение под руководством нидерландца.

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