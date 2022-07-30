МЮ впервые проиграл под руководством Тен Хага – экс-звезда Шахтера получил хамскую красную в бойне с Атлетико
Манчестер Юнайтед и Атлетико провели нетипичный товарищеский матч в Осло.
Товарищеский матч
Манчестер Юнайтед – Атлетико – 0:1
Гол: Фелиш, 86
Удаление: Фред, 90+1 (МЮ)
Подопечные Симеоне с первых минут затащили соперника в привычный футбол – мало моментов, зато много фолов, симуляций и стычек. Точка кипения наступила на 39-й минуте, когда Мактоминай локтем грубо въехал в лицо Облака. Команды сбились в хаотическую кучу у ворот, поэтому рефери пришлось приложить усилия, чтобы избежать драки.
После перерыва картина игры не изменилась. Атлетико спокойно сидел в обороне и дождался своего момента. Жоау Фелиша никто не встретил на подступах к штрафной, и португалец бильярдным низовым ударом не оставил шансов Де Хеа.
На последних минутах нервы не выдержали у Фреда. Экс-звезда Шахтера в центре поля дважды грубо ударил по ногам Морату. Рефери снова пришлось успокаивать соперников, а Фред ушел отдыхать немного раньше других.
Три уверенных победы Тен Хага на старте перешли в неприятную серию. МЮ упустил 2 гола преимущества над Астон Виллой в прошлом спарринге, а теперь вынужден терпеть первое поражение под руководством нидерландца.
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