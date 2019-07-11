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МЮ уверен, что опередит Манчестер Сити в борьбе за Магуайра

11:16 29 Читати українською
МЮ уверен, что опередит Манчестер Сити в борьбе за Магуайра
Харри Магуайр / Getty Images

"Красные дьяволы" серьезно настроены усилить защитное звено в это трансферное окно.

Приоритетным вариантом для Манчестер Юнайтед остается Харри Магуайр, информирует Daily Mail.

Манчестер Юнайтед предлагает бешеную сумму за Магуайра – англичанин рискует стать самым дорогим защитником мира

Руководство манкунианцев продолжает переговоры с Лестером по игроку сборной Англии. "Лисы" планируют получить за 26-летнего центрбека 85 млн фунтов, в то время как Манчестер Юнайтед хочет снизить цену до 75 млн. 20-разовых чемпонив Англии не смущает интерес к Магуайру со стороны Манчестер Сити, они убеждены, что игрок стремится перейти именно к ним.

К слову, этим летом МЮ уже успел подписать Арона Ван-Биссаку и Дэниэла Джеймса.

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