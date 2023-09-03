Гринвуд пропустил полтора года из-за обвинений в изнасиловании и избиении. В конце концов, суд из-за нехватки доказательств закрыл дело против форварда. Мэйсон теперь воспитывает ребенка с девушкой, которая против него судилась, а также получил шанс возродить карьеру.

МЮ нашел убежище скандальному форварду – обвинения в изнасиловании и 1,5 года без футбола не испугали клуб Ла Лиги

Манчестер Юнайтед не рискнул возвращать Гринвуда в свой состав, однако нашел ему новый клуб. Принять скандального игрока в аренду согласился Хетафе. Впрочем, МЮ верит в камбэк форварда, поэтому создал ему отличные условия в Мадриде.

Клуб снял Мэйсону роскошную виллу с шестью спальнями, за которую платит 8 тысяч фунтов в месяц, сообщает Daily Mail. Кроме этого, футболисту выписали персонального переводчика, чтобы не было проблем с изучением испанского языка.