Лига Европы УЕФА 2024/25, 1/4 финала, ответные матчи

Манчестер Юнайтед – Лион – 5:4 (первый матч – 2:2)

Голы: Угарте, 10, Далот, 45+1, Фернандеш, 114 (пен), Майну, 120, Магуайр, 120+1 – Толиссо, 71, Тальяфико, 78, Фофана, 105, Ляказетт, 110 (пен)

Удаление: Толиссо, 89 (Лион)

Айнтрахт Франкфурт – Тоттенхэм – 0:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Соланке, 43 (пен)

Атлетик – Рейнджерс – 2:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Сансет, 45+4 (пен), Нико Уильямс, 80

Лацио – Буде-Глимт – 3:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Кастельянос, 21, Нослин, 90+3, Диа, 100 – Хемерссен, 109

Серия пенальти: 2:3

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Манчестер Юнайтед после выездной ничьей с Лионом пытался шокировать "ткачей", причем еще до стартового свистка. Олд Траффорд встретил французов эффектным баннером со словами "Никогда не останавливайся", добавив к нему пиро-шоу.

Психическая атака сработала лишь частично – игра была относительно равной, у гостей возникали топ-моменты, но МЮ в первом тайме создал значительно больше. Что наиболее важно, подопечные Рубена Аморима сумели оформить комфортное преимущество в счете.

На 10-й минуте команда вышла вперед в красивой атаке с забросом ход Бруну и прострелом на Гарначо. Алекс на приеме пробросил двух защитников и выкатил под удар Угарте – португалец вколотил под дальнюю штангу. 1:0! Онана тут же принялся троллить фанатов из Лиона:

Онана дал по крупному фанатам Лиона после гола



pic.twitter.com/luRfqGAnGV - (@utdcynical) 17 апреля, 2025

Хотя Андре не только занимался паясничанием, но и выполнял шикарные сейвы.

В компенсированное же время Далот зацепился за фантастическую диагональ Магуайра, поставил корпус Тальяфико и мощно пробил из пределов штрафной. 2:0! Именно с этим счетом футболисты отправились на отдых – и именно этот счет держался до 70-х минут.

В начале второго тайма Гарначо мог и добить Лион, однако аргентинец после обыгрыша Маты и выхода один на один умудрился пробить в голкипера. Вы только посмотрите на эту позицию!

А потом МЮ потерял все, причем в довольно клоунском стиле. Лион отквитал один гол в результате стандарта на 71-й минуте – Йорро выбил подачу, однако в борьбе за подбор англичане трижды проиграли верховую дуэль в штрафной. Толиссо наказал ударом головой с близкого расстояния. 2:1.

Лион так надавил на хозяев, что второй гол выглядел вопросом времени. На 75-й минуте Йорро бросился в подкат головой, чтобы заблокировать добивание Фофана после выстрела Мейтленд-Найлза.

А на 78-й Фофана раскачал Далота и подал на дальнюю штангу. Мейтланд-Найлз пробил неудачно, но мяч полетел на противоположную стойку, откуда пробил Тальяфико. Онана выбил сферу уже с линии ворот, а Ляказетт на всякий случай добил. 2:2!

В конце основного времени гости остались в меньшинстве из-за второй желтой Толиссо, однако это не помешало удержать ничью и перейти к овертаймам. Там началось какое-то издевательство над фанами на Олд Траффорд: на 105-й минуте Шерки зацепился за отскок и с линии штрафной пробил в дальний угол – 2:3!

А на 110-й Шоу и Йорро вдвоем свалили Фофана в собственной штрафной площадке. Пенальти! Ляказетти уверенно реализовал наказание – 2:4! Все указывало на позорный вылет "дьяволов".

Впрочем, уже на 117-й МЮ сумел возродить интригу, заработав свой 11-метровый. Альмада сфолил против Каземиро, арбитр после просмотра видеоповтора указал на "отметку", а Бруну Фернандеш прошил Перри – 3:4! Режиссеры сразу же выхватили до сих пор плачущего юного фаната манкунианцев.

Ох, этот мальчик запомнит этот вечер на всю жизнь. Уже на 120-й минуте Каземиро вывел Майну под удар с левого края штрафной, а тот сравнял счет. 4:4 Ну а еще через минуту Магуайр забил пятый гол, замкнув подачу от того же Каземиро – это был нокаут! Со счетом 5:4 "красные "дьяволы" выходят в полуфинал ЛЕ!

В параллельном матче тоже дошли до овертаймов. Лацио катастрофически сыграл в Норвегии, получив 0:2 от Буде-Глимта и чудом не потерпев разгрома, поэтому тифози подготовили эффектное модульное шоу дома. Там было написано "You're wonderwall".

Лацио настроился должным образом, начав камбэк уже на 21-й минуте. Исаксен влетел на правый край штрафной и прострелил вдоль вратарской, а Кастельянос замкнул. Осталось забить еще один гол, однако это дело затянулось на всю встречу.

"Адзурри" вели по ударам со счетом 25:7 и провели аж 64 касания в штрафной в основное время, но мяч не шел в сетку. Казалось, что скандинавы таки создадут сенсацию, однако на 3-й компенсированной Нослин во второй раз прошел российского голкипера Буде-Глимта – после стандарта и безумного навала.

Лацио спасся от немедленного вылета, но для прорыва в полуфинал надо было провести еще 30 минут. Казалось, что это уже конец для варягов – тем более, что на 100-й минуте Диа забил третий гол в их ворота, замкнув навес от Гендузи. Впрочем, уже на 109-й гости отличились аналогичным образом.

При счете 3:1 игра перешла в серию пенальти, которую римляне провели ужасно. Точные удары провели только Гендузи и Диа. Буде-Глимт же провел три точных выстрела, благодаря чему оформил выход в полуфинал ЛЕ – еще никогда в истории норвежские клубы не заходили так далеко.

А вот в поединках Тоттенхэма и Атлетика было не так весело. В довольно равной встрече "шпоры" победили Айнтрахт, забив всего один гол – с пенальти в конце первого тайма. Первый матч завершился вничью, поэтому в 1/2 финала шагают англичане.

Атлетик в домашке с Рейнджерс тоже открыл счет с пенальти, который заработали в компенсированное время. Сансет ничего не выдумывал, мощно пробив в левый нижний – 1:0! Гостям из Глазго хватало одного гола до камбека, но его так и не произошло.

Вместо этого Нико Уильямс добил шотландцев, замкнув навес от Де Маркоса в конце второго тайма. 2:0!. После "нулей" на выезде Атлетик выходит в полуфинал Лиги Европы.

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