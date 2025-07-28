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Роналду стремится воссоединиться со звездой Манчестер Юнайтед – предложение уже сделано

Ньюкасл был готов удовлетворить аппетиты РБ Лейпциг и 22-летнего словенца, которого видит заменой Александру Исаку (швед просится в Ливерпуль). Впрочем, новый центрфорвард нужен и Манчестер Юнайтед. В последние дни "красные дьяволы" также контактировали с окружением Шешко, чтобы понять ориентировочные расходы на трансфер.

РБ Лейпциг хотел за свою звезду 100 млн евро, однако имеет джентльменскую договоренность с лагерем форварда о скидке в 20-30 млн, если придет "особенный клуб". Решающим может стать именно личный выбор Бена, который оформил 21 гол + 6 ассистов в 45 матчах прошлого сезона.

К слову, МЮ не впервые этим летом вмешивается в планы Ньюкасла. "Сороки" хотели Брайана Мбеумо, однако лидер Брентфорда в итоге перебрался на Олд Траффорд за 75 млн евро.

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