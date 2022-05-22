Манчестер Юнайтед отдаст честь жертвам теракта, который произошел 5 лет назад. На футболках игроков сегодня будет изображена пчела – символ города, который превратился в символ борьбы с терроризмом в Великобритании.

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22 мая 2017 исламистский экстремист взорвал самодельную бомбу, когда люди шли с концерта Арианы Гранде, который проходил на Арене Манчестера. 23 человека погибли, еще более тысячи получили ранения.

Манчестер Юнайтед доигрывает чемпионат без мотивации, проведя один из худших сезонов в истории. Манкунианцы не поднимутся выше 6-го места.

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