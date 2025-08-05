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Манчестер Юнайтед прислал РБ Лейпциг запрос на переход форварда Беньямина Шешко.
Как сообщает The Athletic, Манчестер Юнайтед направил РБ Лейпциг официальное предложение на трансфер словенского нападающего Беньямина Шешко. Сумма предложения составляет 75 миллионов евро + 10 миллионов бонусами.
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Реакции от немецкого клуба пока нет. Но предложение Манчестер Юнайтед стало ответом на действия Ньюкасла, который также хочет подписать форварда – "сороки" уже предложили не менее 80 миллионов евро после того, как их первоначальная заявка (75+5) была отклонена. Как отмечает журналист Дэвид Орнштейн, в Манчестер Юнайтед надеются на подписание словенца по причине того, что сам форвард склоняется именно к переходу в стан "красных дьяволов".
Манчестер Юнайтед уже подписал двух нападающих этим летом – Матеуса Кунью из Вулверхэмптона и Брайана Мбеумо из Брентфорда. Также клуб рассматривал вариант с Олли Уоткинсом, но считал, что Астон Вилла запросит слишком высокую цену.
Шешко забил 21 гол во всех турнирах за Лейпциг в сезоне 2024/25. Всего на его счету 39 голов и 8 ассистов в 87 матчах с момента перехода из РБ Зальцбург в 2023 году.
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