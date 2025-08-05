Как сообщает The Athletic, Манчестер Юнайтед направил РБ Лейпциг официальное предложение на трансфер словенского нападающего Беньямина Шешко. Сумма предложения составляет 75 миллионов евро + 10 миллионов бонусами.

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Реакции от немецкого клуба пока нет. Но предложение Манчестер Юнайтед стало ответом на действия Ньюкасла, который также хочет подписать форварда – "сороки" уже предложили не менее 80 миллионов евро после того, как их первоначальная заявка (75+5) была отклонена. Как отмечает журналист Дэвид Орнштейн, в Манчестер Юнайтед надеются на подписание словенца по причине того, что сам форвард склоняется именно к переходу в стан "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед уже подписал двух нападающих этим летом – Матеуса Кунью из Вулверхэмптона и Брайана Мбеумо из Брентфорда. Также клуб рассматривал вариант с Олли Уоткинсом, но считал, что Астон Вилла запросит слишком высокую цену.

Шешко забил 21 гол во всех турнирах за Лейпциг в сезоне 2024/25. Всего на его счету 39 голов и 8 ассистов в 87 матчах с момента перехода из РБ Зальцбург в 2023 году.

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