Форвард считался чуть ли не главным талантом "дьяволов", но в январе 2022 года его жизнь превратилась в ад. Девушка Герриет обвинила его в постоянном насилии, выложив фото своих побоев. МЮ немедленно отстранил нападающего, а делом занялась полиция. Впрочем, в начале этого года Гринвуда оправдали. 21-летний Мэйсон вместе с Герриетт стали родителями, а параллельно Юнайтед проводил собственное расследование. Сегодня клуб опубликовал официальное заявление, намекающее на возможный второй шанс для форварда.

"После снятия всех обвинений с Мейсона Гринвуда в феврале 2023 года Манчестер Юнайтед провел тщательное расследование относительно направленных против него заявлений. В основе этого лежали основательные доказательства и контекст, которые не являются достоянием общественности. Мы выслушали многих людей, непосредственно причастных к этому делу или знакомых с ним.

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На протяжении всего процесса благополучие и позиция вероятной жертвы занимали центральное место в расследованиях клуба, и мы уважаем ее право на пожизненную анонимность. У нас также есть обязанности перед Мейсоном – как перед сотрудником, как перед молодым человеком, работающим в клубе с семи лет, и как перед молодым отцом, у которого есть партнер.

Этап установления фактов в нашем расследовании завершен, и мы находимся на завершающей стадии принятия решения о будущем Мейсона. Несмотря на предположение СМИ, оно еще не принято и является предметом интенсивного внутреннего обсуждения. Окончательная ответственность лежит на главном исполнительном директоре (Ричарде Арнольде).

После принятия решения оно будет доведено до сведения и разъяснено акционерам клуба. Это было трудное дело для всех, кто связан с Манчестер Юнайтед, и мы понимаем, какие резкие мысли она вызвала, основываясь на частичных доказательствах, ставших достоянием общественности. Просим вас проявить терпение на завершающих этапах тщательно продуманного процесса", – говорится в официальном заявлении МЮ.

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