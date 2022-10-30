Манкунианцы чередовали победы с ничьими в предыдущих 4 турах. Сегодня наступало время как раз брать 3 очка. Тем более, что соперник показывает себя как абсолютно домашняя команда. Все 3 предыдущие победы "молотов" случились в родных стенах, а 4 последних выезда завершились лишь 1 набранным баллом. Матч, как и онлайн-трансляция МЮ – Вест Хэм на "Футбол 24", стартовал в 18:15. Рашфорд активничал в начале. Маркус запорол несколько моментов в пределах штрафной. Первый точный выстрел в активе Роналду, который на 15 минуте бахнул издали прямо во вратаря.

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Далее инициативу перехватили лондонцы. Керер красиво прошел на дриблинге в чужую штрафную, но пас на Боуэна был не лучшим решением немца. Во-первых, офсайд. Во-вторых, Джаррод и так не прошил голкипера. Бенрама дважды оказывался в неплохих позициях, однако попытки активного алжирца блокировали. А дальше сработал гений Эриксена. Датчанин тонко обыгрался с Фернандешем на фланге, после чего подал. Рашфорд перевесил в воздухе Керера и открыл счет. Манкунианцы спокойно довели тайм до победы.

На вторую половину не вышел травмированный Фабиански. Голкипера гостей заменил Ареола. После перерыва команда Мойеса едва не осталась в меньшинстве. Скамакка, у которого уже была желтая, высоко задранной ногой врезал Мартинесу. Наставник Вест Хэм Юнайтед от греха подальше заменил итальянца на Антонио. Лондонцы довольно беспомощно искали свой первый удар в створ ворот, а тем временем Роналду за какую-то минуту трижды подряд пробивал. ВХЮ поднажал после 65 минуты. Далот вынес после нацеленной подачи на дальнюю штангу.

Антонио в силовой борьбе обокрал Мартинеса, но ситуацию завершал Доусон, которому не удался удар из-за пределов штрафной. Есть первое попадание в створ ворот после перерыва вообще и у лондонцев в том числе. Бенрама не доставил Де Хеа особых проблем. Еще несколько раз Далот страхует партнеров. Антонио эффектно бахнул издали. Рука Де Хеа может подгорать от силы удара. Блестящая подача Крессуэлла, не менее красивый удар Зума головой. И снова Де Хеа в полете вытаскивает. Мактоминай традиционно для самого себя опасно врезается ногой в соперника. Судьи не видят оснований для пенальти, хотя Зума страдал достаточно убедительно.

FT: Manchester United 1 – 0 West Ham United



xG: 1.07 – 0.89

Shots: 16 – 13

MOTM: Christian Eriksen (8.48)#MUNWHUhttps://t.co/vtosdbeoIF pic.twitter.com/NtAecSTBMY — FotMob Stats (@FotMob_Stats) October 30, 2022

Фред снова едва не решил все вопросы. Экс-хавбек Шахтера, вышедший сегодня на замену, элегантно пробивал головой после навеса Мактоминая. Штанга спасла Ареола. Бруно Фернандеш заработал дисквалификацию, получив желтую в компенсированное время. Португалец пропустит следующий тур, и это серьезная потеря для середины поля на выезд к Астон Вилле, в матчах против которой он забил 5 голов (только Лидсу досталось больше в его карьере). На последних секундах Магуайр вынес из пустых ворот после удара Боуэна, а Де Хеа вытащил дальний выстрел Райса. Драматическая развязка, но МЮ таки набирает 23 очка и лишь на 1 балл отстает от четвертого в таблице Ньюкасла. Вест Хэм с 14 пунктами остается на 13 месте.

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